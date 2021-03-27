والدة حلا الترك تتعرض للتهديد لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: هدد الصحافي الكويتي أبو طلال الحمراني مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي البحرينية منى السابر والدة المطربة حلا الترك، بأنها إذا لم تكف عن ملاحقة ابنتها حلا وتحريض الرأي العام ضدها سيقوم بكشف أشياء كثيرة عنها.

ولفت الحمراني خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على “انستغرام” إلى أن حلا تعرضت لأشياء كثيرة من والدتها أوصلتها لما هي فيه الآن، وهذه الضغوطات أكبر بكثير من الضرب أو التعنيف ولا تستطيع حلا أن تبوح به، وذلك دون أن يكشف أبو طلال عن طبيعة هذا الأذى ولا من المسؤول عنه.

وتابع: “الموضوع أن البنت لديها سر، وكانت تتعرض للأذى، وتخشى الحديث، فلو كانت تضربها كانت ستقول مثلا أمي عنيفة في التعامل، لو كانت تستغلها في الإعلانات أيضاً كان من الممكن أن تتحدث بذلك، لكن قد يكون هناك شيء كبير جداً لدرجة أن حلا تخشى من كشف الموضوع، وأمها قد تكون متأكدة أن حلا خايفة تكشف الموضوع وقامت تفضحها بالسوشيال ميديا”.

وأردف موجهاً كلامه لمنى السابر: “إنتِ إيش تبغين منهم؟ إنتِ الحقيقة اللي وصلت لها المفروض إنك ما تتكلمي، إنتِ ما تستحقي أن تكوني أم حلا على اللي أنا اكتشفته شيء يشيب الرأس والأذى والضغط النفسي الذي تتعرض له البنت خلاني خايف أنها تفكر بالانتحار أو تهاجر أو تسوي شيء بنفسها بسبب أمها”.

وأنهى أبو طلال كلامه مهدداً منى السابر قائلاً: “أنا أحذر منى السابر أنها تستمر بهذا الموضوع، وكل يوم والثاني طالعة بالسوشيال ميديا، المفروض اللي مثلك ما يطلع ولا يتكلم أبداً، أرجوكِ لا تخليني أتكلم واضطر أكشف المستور أكثر وأكثر”.

وأثارت القضية القائمة بين الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ووالدتها السيدة منى السابر جدلاً واسعاً في ظل تدخل المشاهير في القضية وتضامن البعض مع الفنانة وآخرين مع الوالدة، لا سيما أن الأخيرة حكم عليها بالسجن عاماً بشأن مبلغ مالي حصلت عليه من ابنتها.