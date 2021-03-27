محمد منير لمهاجمي هند صبري: كفانا جهلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: دافع الفنان محمد منير عن موقف الفنانة التونسية هند صبري في أزمتها مع موكب المومياوات الملكية بعد اختيارها للمشاركة فيه، مما عرضها لهجوم من بعض الجمهور والفنانين المصريين.

وأكد منير، رفضه للهجمة الشرسة التي تعرضت لها النجمة التونسية، وغرد من خلال حسابه على “تويتر” قائلًا: “أرفض بكل الأشكال هذه اللهجة التي تعامل بها بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية هند صبري، والتي أعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية، كفانا جهل وكراهية وعنصرية ولنتذكر كيف يعامل التونسيين أشقائهم فنانى #مصر في #تونس الشقيقة”.

وتصدر اسم الفنانة هند صبري التريند لفترة بعدما أعلنت مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية.

واعترض بعض الفنانين على اختيار هند صبري للمشاركة في الحدث التاريخي، فيما دافع عنها آخرون مؤكدين أنها مصرية ويحق لها المشاركة، كونها حصلت على الجنسية ولأنها فنانة قدمت الكثير من الأعمال في الفن المصري.