بالصور – أنغام أطربت جمهور حفل المنارة وبكت على المسرح!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائياً ضخماً بساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد رغم برودة الجو وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

صعدت أنغام على خشبة المسرح في التاسعة مساء، مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات على أنغام أغنية “كل ما نقرب لبعض” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي أذابت برودة الجو.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: “نورتوني وحشتوني” لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني “حالة خاصة جدا” و”بقول نسياك” و”ولا دبلت” و”هدنة” و”روحي وسنيني” و”أساميك الكتيرة” و”حبايبنا” و”هبدأ من الآخر” و”مطمنه” و”مهزومة” و”بين البينين” و”فرصة الاختيار” و”بتوصفني” و”سكيت ليه” و”عرفها بيا” و”بعت لي نظرة” و”اكتبلك تعهد” و”حته منك” واختتمت بـ “سيدي وصالك” وغيرها ممن قدمتها بناء علي رغبات محبيها.

وفي لحظة تأثر بكلمات أغنية “طول ما أنت بعيد”، بكت أنغام أثناء غنائها، وهي من كلمات عصام حسني وألحان محمدي، وتم طرحها في ألبوم “أحلام بريئة” عام 2015.

الحفل يقام ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى ثلاثة أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل القادم ويشاركه في إحياء هذه السهرة النجم رامي جمال.