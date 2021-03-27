شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور نادرة للفنان أحمد زكى فى ذكرى رحيله الـ16.. اعرف حكايتهم ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 16 عاما بالتمام والكمال، مرت اليوم 27 مارس، على رحيل الإمبراطور والنمر الأسود، الفنان القدير أحمد زكى، الذى لقى ربه فى مثل هذا اليوم من عام 2005، عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض، وعقب مشوار فنى حافل بالأعمال السينمائية القيمة، التى لازالت خالدة فى أذهان الجماهير والمشاهدين.



الإمبراطور أحمد زكى

وبهذه المناسبة، نستعرض فى هذا التقرير بعض الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنان الراحل أحمد زكى، وهى لقطات مصورة جمعته مع زملائه من الوسط الفنى فى المناسبات المختلفة أو كواليس تصوير الأفلام، وكذلك صورة مع والدة زوجته الوحيدة الفنانة الراحلة هالة فؤاد.



الراحل أحمد زكى مع حماته

من ضمن اللقطات المصورة النادرة للفنان الراحل أحمد زكى، صورة جمعته مع الفنان الراحل نور الشريف، وثانية مع الفنانة الكبيرة السندريلا سعاد حسنى، وأخرى يتوسط فيها النجمتان ميرفت أمين وإلهام شاهين.



الراحلان أحمد زكى ونور الشريف

كذلك من ضمن اللقطات المصورة، جاءت صورة عمرها نحو 40 عاما، من كواليس تصوير فيلم "طائر على الطريق" الذى عرض لأول مرة عام 1981، والتى جمعته بالمخرج العبقرى محمد خان، ومدير التصوير سعيد الشيمى.



أحمد زكى يتوسط ميرفت أمين وإلهام شاهين

وتحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد زكى، أو كما يلقبه الكثيرون بـ"الإمبراطور" والبعض يطلق عليه لقب "النمر الأسود"، وُلد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.



كواليس تصوير فيلم طائر على الطريق

قدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، لعل أهمها عندما برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" وفيلم "السادات" و"الإمبراطور" والنمر الأسود" و"أربعة فى مهمة رسمية"، وغيرها



أحمد زكى ومصطفى قمر

بدأ احمد زكي مشوار النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام"، وقدم أكثر من ستين فيلما حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.