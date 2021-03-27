شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وأيمن سلامة وطارق علام فى تشييع جثمان المخرج هاني إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان المخرج هاني اسماعيل الذي أقيم من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، منهم الفنان اشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والسيناريست ايمن سلامة والاعلامي طارق علام، ومن المقرر دفنه بمقابر الأسرة، وتوفي الراحل مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية.

المخرج هاني إسماعيل قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.