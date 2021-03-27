شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عاما على رحيل النمر الأسود.. صور نادرة لأحمد زكى فى بدايته بفرقة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على عدد من الصور النادرة للنجم الراحل الفنان أحمد زكي، بمناسبة الذكرى 16 لرحيل النمر الأسود، ابن محافظة الشرقية، وهى صور من كتاب الزقازيق فى 50 سنة، الذى يوثق أهم الأحداث التى مرت على المدنية وأهم من أثروا فى تاريخها.

وتبرز الصور البدايات الأولى فى خطوات النجومية لأحمد زكى، فى الفترة التى شارك فيها أعمال مسرحية فى فرقة الشرقية للفنون المسرحية وفرقة مدرسة الصنايع التى كانت واحدة من أهم الفرق التابعة للتربية والتعليم بالمحافظة .

ويظهر بالصور النجم أحمد زكى وبجواره الفنانة سناء يونس، واللذين بدأا سويا فى فرقة الشرقية للفنون المسرحية، ثم شقا طريقهما إلى النجومية بعد الالتحاق بمعهد العالى للفنون المسرحية.

كما يظهر في صورة بجوار الفنان الكبير وفيق فهمى ابن مدينة الزقازيق، والذى كان له دور كبير فى اكتشاف موهبته وتدريبه عبر فرقة مدرسة الصنايع، وألحقه بالمعهد بعد ذلك، وكذلك صورة أخرى تجمعه بالفنان يوسف الحسينى صديقه وأحد الذين اكتشفوا موهبته، بالإضافة إلى عدد من الصور مع الفنانين.

ويقول الفنان والمخرج بالثقافة الجماهيرية نبيل سمير أباظة، مؤلف كتاب الزقازيق فى 50 عاما، لـ"الخليج 365"، إن أحمد زكى بدأ التمثيل في مدرسة الصنايع بالزقازيق التى أسس مديرها فرقة مسرحية متميزة، واستعان بالفنان الكبير وابن الزقازيق وفيق فهمي، وأثنى عليه مدير المدرسة وقتها ونصحه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد إتمام الدراسة.

وأضاف أباظة، أن فترة الستينات كان هناك اهتمام بالفرق المسرحية وتكونت العديد من الفرق، التى كانت نواة لفرقة الشرقية القومية للفنون المسرحية، وهى واحدة من الفرق المسرحية التى قدمت العديد من المواهب كما كان لها اسم بين المحافظات وتنافس فرق الإسكندرية، وفى ذلك الوقت أحمد زكى بدأ التمثيل في مدرسة التعليم الفنى بالزقازيق، والتحق بفرقة الشرقية القومية لفترة ثم شق طريقة بالالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، كما نصحه مديره بالمدرسة، وكذلك صديقه الفنان وفيق فهمى، وقدمت الفرقة العديد من الفنانين أيضا الذين شقوا طريقهم الفنى أيضا منهم "سناء يونس، ووفيق فهمى، ويوسف الحسينى، ورجب حسن، ورشاد عسكر، وفايق عزب".

ولفت أباظة، إلى أن الراحل أحمد زكى وقت أن كان طالبا كان برفقة زميله محمد خليل وقاموا بعمل اسكتشات قدموها فى الحفلات والمناسبات والأفراح، وكانت فرقة أساسية فى ذات الوقت، وبعدها انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته بالمعهد وشق طريق الفنى.

يذكر أن النجم أحمد زكى توفى فى 27 مارس 2005 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز 56 عاما.

وقدم خلال تلك المسيرة العديد من الأعمال الفنية التى أثرت فى الدراما المصرية، فالتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج منه فى عام 1973، وبعد تخرجه عمل فى المسرح، وشارك فى مسرحيات (مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف)، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، وبدأت الأنظار تلفتت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة فى التمثيل، شارك فى عشرات الأفلام التى جعلته من أكثر الممثلين جماهيرية، كما قدم العديد من الأفلام منها (شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56).