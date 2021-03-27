شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: المخرج الراحل هاني إسماعيل علامة بارزة فى تاريخ الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج الكبير هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقالت "أبو السعود"، إن المخرج الكبير هاني إسماعيل، نجح في ترك بصمته الخاصة في أعماله الفنية التي نالت شهرة واسعة في العالم العربي، فأصبح اسمه وأعماله علامة بارزة في تاريخ الدراما العربية.

ويشيع جثمان الراحل هانى إسماعيل اليوم السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، والذى وافته المنية أمس الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

يذكر أن المخرج الكبير هاني إسماعيل، قدم مجموعة مهمة من الأعمال الدرامية الشهيرة مع كبار نجوم الفن، منها مسلسلات "الحساب" بطولة صلاح السعدني وسماح أنور، و الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" بطولة رياض الخولي وأحمد ماهر وفادية عبد الغني، بالإضافة إلى مسلسلات "ثورة الحريم" و"سوق العصر" و"سلالة عابد المنشاوي" بطولة النجم الراحل محمود ياسين.