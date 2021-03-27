شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج هانى إسماعيل إلى مسجد الحصرى لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج هانى إسماعيل إلى مسجد الحصرى، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه لأداء صلاة الجنازة، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة، وتوفى الراحل أمس بعد تعرضه لوعكة صحية .

المخرج هاني إسماعيل قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، وفادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.