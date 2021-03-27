شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: أحمد زكى اتجنن لما عرف إن هالة فؤاد هتتجوز ورفض يرجعلها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط النجم الراحل أحمد زكي والنجمة عفاف شعيب علاقة صداقة قوية أثناء دراستهما في المعهد، حيث كانا في نفس الدفعة، وكان "زكى" يحرص دائماً على الاخذ برأيها ونصيحتها وكذلك يحكى لها العديد من التفاصيل، لاسيما أنها أصبحت بعد ذلك صديقة لزوجته هالة فؤاد، هذا بالإضافة إلى أن عفاف شعيب كانت سببًا في الفرصة الأولى لأحمد زكي، عندما رشحته لدور في مسلسل "بستان الشوك".



احمد زكى وهالة فؤاد

ويتزامن اليوم السبت 27 مارس مع ذكرى ميلاد أحمد زكى الذى يعد واحداً من أبرز نجوم السينما على مدار تاريخها وأكثرهم موهبة، وفى هذه المناسبة، كشفت الفنانة عفاف شعيب تفاصيل جديدة تخص النجم الراحل وانفصاله عن زوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهل كان بسبب الغيرة وعدم رغبة "زكى" فى استمرارها بالفن مثلما يقال دائماً أم أن هناك أسبابا أخرى وراء ذلك.

وقالت عفاف شعيب خلال تواجدها في ندوة الخليج 365 قبل 3 أشهر: "أحمد زكى كان بيحب هالة فؤاد جداً، وبيغير عليها حقيقى ولكن مش هو ده السبب وراء الانفصال، هناك أسباب أخرى كثيرة لا داعى لذكرها ومش هقدر أقولها، والحقيقة أنا حاولت أصلح بينهم أنا وزوجى وقتها المنتج رياض العريان، لكن أحمد زكى رفض وبعد ذلك هالة تعبت بعد إصابتها بالسرطان".

وأوضحت عفاف شعيب: "أحمد زكى لم يكن يتوقع أنها تقدم على الزواج بسرعة بعد انفصالها عنه، ودا جننه، فقبل زواجها كانت هناك محاولات لإعادتهما مرة أخرى ولكن بشروط أحمد، ولذلك هو الذى رفض لأسباب كثيرة لا داعى لذكرها، الله يرحمهم الاثنين".

وتابعت عفاف شعيب: "بعد الانفصال أحمد زكى كان يقوم بكل واجباته وذلك على يدى، حيث ذهب لمنزل حماته وأعطاها مبلغا كبيرا جداً من أجل شراء شقة فى مصدق بالدقى، وأعطاها كمان حوالى 10 آلاف جنيه عشان تعليم هيثم، وقالها كل شهر هجيلك لحد عندك أو عفاف هتجيبلك الفلوس دى، فأنا قولته لا يا أحمد انت أحسن توديها بنفسك، وبعد ما هالة أتجوزت كان بيصرف على هيثم لحد ما مات ويشهد الله.