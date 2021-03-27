شكرا لقرائتكم خبر عن السينما والتكنولوجيا عنوان مائدة مستديرة ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم أولي ندوات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في يومه الأول "مائدة مستديرة" حول السينما والتكنولوجيا، إدارة عدلي توما وبمشاركة المخرج أمير رمسيس والمخرج خالد الحجر، والمخرج سعد هنداوي والفنان محمود حميدة والنجم العالمي جيمي جان لوي.

وتستمر الندوة في الجلسة الثانية لتناقش تاثير المنصات الرقمية علي صناعة السينما التقليدية تحت ادارة احمد شوقي وبمشاركة ليندا بلخيرية وخالد عاشور وكونلي افولايان ومايكل باريش .

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تضم أربع مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كل من: ( إسماعيل فروغي مخرج من المغرب ، والمخرج سعيد حامد من السودان مصر ، وصفي الدين محمود منتج من مصر، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من السادة :( كانلي أفولايان مخرج نيجريا ، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي ، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة : ( طلال عفيفي منتج ، و سلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من السادة :( الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا و بيلاجي انجونانا من الكاميرون.