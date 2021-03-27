شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بـ"الجلابية" × صورة جديدة مع محمد سامى من كواليس مسلسل نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة متابعيه على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، حيث يظهر كرارة بجوار المخرج محمد سامى، بينما يرتدى زى الشخصية التى يؤديها ضمن أحداث المسلسل، وهو عبارة عن جلباب، إضافة إلى "شال" يلفه حول رأسه.



امير كرارة ومحمد سامي

وتأتى هذه الصورة من كواليس لوكيشن تصوير مشاهد العمل الدرامى، بعد طرح، برومو مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى يعرض حصريًا على قناة ON، فى شهر رمضان المقبل.



امير كرارة ومحمد سامى

وكان المخرج محمد سامى قد نشر - فى وقت سابق - صورة من كواليس نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتى جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مى عمر، بالإضافة إلى الثنائى أحمد داش، وأحمد مالك.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.