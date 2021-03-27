فيديو.. محيى إسماعيل يرتدى الجلباب الصعيدى فى تكريمه بمهرجان الأقصر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى النجم محيى إسماعيل، الجلباب الصعيدي، أثناء تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وحكى قصة البدلة والجلباب، بعدما طلب منه الفنان محمود حميدة قص الحكاية.

كانت قد بدأت مراسم افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بكلمة للممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة، وطالب الحضور داخل معبد الكرنك بالوقوف دقيقة حدادا، ترحما على شهداء حادث قطار سوهاج، ثم ألقى كلمته، مؤكدا أن الدورة الحالية مميزة؛ لأنها تحمل الرقم 10، ثم ألقى قصيدة من قصائد الشاعر الراحل فؤاد حداد تتضمن الرقم 10.

قدمت مراسم الافتتاح المذيعتان تسنيم رابح من السودان، ومريم الفرجاني من تونس، وتم إلغاء الريد كاربت من فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ بسبب الأحداث المؤسفة لتصادم قطارين بسوهاج، واقتصار الافتتاح على الكلمات والتكريمات للفنانين الكبار.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم أربع مسابقات، ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كلا من: (إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان / مصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من السادة: (كانلي أفولايان مخرج نيجريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر)، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة: (طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبة عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من السادة: (الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا، وبيلاجي انجونانا من الكاميرون).