"حظر تجول" و"الزمهلاوية" و"الشياطين".. "الأقصر للسينما الأفريقية" يعرض أفلاما مصرية لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تنظم إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم السبت 27 مارس، على هامش مسابقاته الرئيسية، عروضًا لأفلام مصرية.

إذ يشهد اليوم عرض فيلم "الشياطين" للمخرج حسام الدين مصطفى، في تمام الساعة السادسة مساء، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في تمام الساعة الثامنة مساء،أما الساعة العاشرة فحضور المهرجان على موعد مع فيلم "الزمهلاوية" للمخرج أشرف فايق.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أقيم مساء أمس الجمعة في معبد الكرنك، وشهد تكريم عدد كبير من الفنانين، بينهم: نادية الجندي، هند صبري، سمير صبري، علي عبدالخالق، محيي إسماعيل.