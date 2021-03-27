خاص| سمير صبري يقدم فوازير "الكلام على مين" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان سمير صبري، إنه يستعد لتقديم برنامج على طريقة الفوازير في شهر رمضان المُقبل، على إذاعة الأغاني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": البرنامج سيحمل اسم (الكلام على مين) ويخرجه محمد تركي.

جدير بالذكر أن الفنان سمير صبري تلقى أمس الجمعة تكريما من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في افتتاح دورته العاشرة، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما من مصر والقارة الأفريقية، بينهم "المخرج الشهير جيمي جان لوي، الفنانة نادية الجندي، المنتج والسيناريست محمد حفظي، المخرج سعيد حامد، المخرج أمير رمسيس، والمخرج هشام فتحي، الناقد مجدي الطيب، المخرج مجدي أحمد علي".