فيديو| طرح الإعلان الدعائي الأول لـ"القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت منصة "شاهد"، الإعلان الدعائي الأول لمسلسل"القاهرة كابول" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهر في الإعلان، مدى الصداقة التي كانت تجمع بين أبطال العمل الأربعة في طفولتهم، لكن فرقتهم الحياة.

وكانت الجهة المنتجة، قد طرحت البوستر الرسمي للعمل، وتصدره 5 نجوم، وهم: طارق لطفي وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وكان من المفترض أن يُعرض العمل في رمضان الماضي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.