داليا مصطفى تؤازر إيناس عز الدين وتطلب من جمهورها الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مؤازرة صديقتها الفنانة إيناس عز الدين عقب إعلانها إجراء نجلها لعملية جراحية في المخ.

ونشرت داليا صورة نجل إيناس عز الدين عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أرجوكم، أرجوكم.. ادعوا لحبيبي ابن الزميلة إيناس عز الدين بيعمل عمليه في المخ الآن.. الدعاء يرد القدر، يا رب اشفيه وعافيه يارب".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، كشفت عن إجراء نجلها عملية جراحية في المخ، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي.. أفرحني بشفائه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".

وكتبت تدوينة أخرى عبر حسابها على فيسبوك: "يا رب والنبي بحق الأيام المفترجة رده لا تحرمني رؤيته.. اللهم اجمعني به عاجلا غير آجل.. اللهم هون على ابني أعز ما أملك ورده ليا سالما.. أنت الحياة وأحلى حاجة في حياتي.. يارب خليك جنبي يا عظيم يا مغيث أغثني".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.