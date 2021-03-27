هكذا احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

ونشرت بطمة، صورة تجمعها به عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "حبيبي وزوجي الغالي.. عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت حبيبي.. كل عام وأنت سندي، الله يحفظك لنا ولا يحرمنا منك، ويبعد عنك كل سوء.. أنا وأميراتنا الجميلات نقلك نحبك".

دنيا بطمة متزوجة من محمد الترك عام ٢٠١٣، ولديها من الأبناء غزل وليلى.

وكانت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة، أعلنت في شهر مارس الجاري،​ في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء، عن براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي" بسبب عدم كفاية الأدلة.