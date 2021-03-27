هيلين ميرين تقدم رسالة يوم المسرح العالمي: نمر بأوقات صعبة ولكننا سنتخطاها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - اختارت الهيئة الدولية للمسرح الفنانة الإنجليزية هيلين ميرين Helen Mirren ، لكتابة رسالة يوم المسرح العالمي لهذا العام، المقرر القائها اليوم في كل مسارح العالم قبل افتتاح العروض، وقامت هيلين بالقائها عبر شبكة الانترنت ضمن الاحتفالات الافتراضية نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

يوم المسرح العالمي يصادف اليوم 27 مارس

الفنانة الإنجليزية هيلين ميرين قالت في نص رسالتها: كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة للفنون الأدائية الحية، كافح فيه العديد من الفنانين، والفنيين، والحرفيين، والنساء في مهنة هي في الأصل محفوفة بانعدام الأمن.

وتابعت ميرين: ولربما كان انعدام الأمن الذي ارتبط دائما بهذه المهنة، هو ما مكن هؤلاء الفنانين من النجاة في ظل جائحة كورونا، متسلحين بالكثير من الذكاء والشجاعة، ففي ظل هذه الظروف الجديدة، حول الفنانون خيالهم إلى طرق إبداعية وترفيهية ومؤثرة ليتمكنوا من التواصل مع العالم، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير بالطبع إلى شبكة الإنترنت.

وأضافت ميرين، أنه ومنذ بدء الخلق ونحن البشر نستخدم السرد القصصي كشكل من أشكال التواصل بيننا، ولذلك فإن ثقافة المسرح الجميلة ستبقى طالما بقينا نحن هنا.

واختتمت "ميرين" رسالتها قائلة: لن تختنق أبدا الرغبة الإبداعية للكتاب، والمصممين، والراقصين، والمغنين، والممثلين، والموسيقيين، والمخرجين، وفي المستقبل القريب ستزهر تلك الرغبة مرة أخرى تدفعها طاقة جديدة وفهم جديد للعالم الذي نتشاركه جميعا، وكم أتحرق شوقا لذلك.

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