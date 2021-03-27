(الليلة) انطلاق أولى حلقات "لو كنت يوم أنساك" ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ في الثامنة مساء، أولى حلقات حكاية "لو كنت يوم أنساك" ضمن قصص مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وذلك اليوم، السبت، ويذاع عبر شبكة قنوات dmc.

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ويشار إلى أن الحكاية الجديدة بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، إخراج خالد الحلفاوي، تأليف هند عبدالله.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما

يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

قصص وأبطال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل".

المسلسل إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media، كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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