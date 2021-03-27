الليلة.. انطلاق عرض فيلم (قابل للكسر) بسينما الهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد سينما الهناجر "بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، الفيلم الروائي "قابل للكسر"، سيناريو وإخراج أحمد رشوان، وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصندوق وجمعية الفيلم.

اقرأ أيضًا..

غدًا.. عرض فيلم (قابل للكسر) بسينما الهناجر

قصة فيلم "قابل للكسر"

تدور قصة الفيلم حول "نانسي" التي تستعد للهجرة إلي كندا لتعيش مع أسرتها التي هاجرت، حيث تبدأ في استرجاع ذكرياتها قبل السفر-من خلال أصدقائها وصديقاتها جذور تلك الذكريات- فيما يطرح الفيلم فكرة ضرورة سفرها، إلا أن السيناريو يظل يؤرجح المشاهد

بين هل تسافر البطلة أم لا.

الفيلم إنتاج 2020، بطولة: حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبدالفتاح، مدير التصوير محمود لطفي، مونتاج جيهان مشير، موسيقي خالد شكري وديكور خالد الورداني.

Tags ذات صلة



الأحد.. الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية في التنمية الثقافية

فتحي عبدالوهاب يفتتح معرض لنتاج ملتقى الأقصر بالهناجر