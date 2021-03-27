(الليلة).. انطلاق عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون"

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق افتتاح العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي، اليوم، السبت، على خشبة مسرح البالون، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

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ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمر صحفى قبل بدء العرض للكشف عن كواليسه، كما سيقام إحتفاليه خاصة يتم خلالها إلقاء كلمه اليوم العالمى للمسرح بحضور سيدة المسرح العربى الفنانه القديرة سميحة أيوب .

أبطال عرض "ألمظ وسي عبده"

يذكر أن عرض " ألمظ وسى عبده " يتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

أبطال مسرحية "ألمظ وسي عبده" العرض بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف،

نورهان صالح،



طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب".

مسرحية "ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد.

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