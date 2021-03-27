رئيس التنمية الثقافية ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر أمس، داعين الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيين للمصابين الشفاء العاجل.

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ويذكر أن استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

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