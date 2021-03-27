أمريكا.. 850 مليون دولار تعويض لـ700 امرأة تعرضن للتحرش من طبيب

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا ، عن موافقتها على دفع تعويض مادي قياسي قدره 852 مليون دولار أميركي لنساء تعرضن لاعتداء ات جنسية على يد طبيب نسائي كان يعمل الجامعة، وفقا لما ذكر موقع “إيه بي سي نيوز”.

وبحسب الاتفاق الذي جرى توصل إليه بين الجامعة وضحايا طبيب الأمراض النسائية السابق، جوروج تيندال، فسيتم تعويض أكثر من 700 امراة قلن إنهن تعرضن لاعتداءات وتحرشات جنسية.

وقالت شركة المحاماة التي تمثل العديد من النساء في قضية محكمة ولاية كاليفورنيا إن التعويضات التي وافقت عليها الجامعة تعد أكبر تسوية في تاريخ الجامعات الأميركية تتعلق بجرائم جنسية.

وكان تيندال قد عمل طبيبا متفرغا في جامعة جنوب كاليفورنيا لما يقرب من 30 عامًا قبل أن يجرى توقيفه عن العمل في العام 2016، وليسمح له بالتقاعد لاحقا.

وقد جرى اعتقال تيندال في العام 2019 ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على 21 مريضة، فيما ينفي الطبيب البالغ من العمر حاليا 74 عاما تلك التهم ويصر على البراءة.

وقال فينس فينالدي المحامي الرئيسي والمفاوض بشأن الصفقة لرويترز إن تيندال من الناحية الفنية طرفًا في تسوية التي توصلت إليه الجامعة مع الضحايا، ولكن ليس لديه أموال للمشاركة في الدفع التعويضات.

وبالمقابل، أكد أحد وكلاء الإدعاء أن ذلك التعويض المادي الكبير “يؤكد حجم الضرر الهائل” الذي لحق بأولئك النساء والمسؤولية التي تتحملها الجامعة جراء ذلك.

وقد دفعت تلك القضية الحكومة الصينية إلى التعبير عن “قلقها العميق” وذلك عقب تقارير أفادت بأن العديد من الضحايا هن طالبات صينيات كن يدرسن في تلك الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة ولاية ميتشيغان قد دفعت في السابق 500 مليون دولار فيما يتعلق بقضية اعتداء جنسي، بينما قامت ولاية بنسلفانيا بتسوية الدعاوى المتعلقة باعتداء جنسي آخر مقابل أكثر من 109 ملايين دولار