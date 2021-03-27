فنانون عرب ينعون ضحايا حادث قطاري سوهاج في مصر: الرحمة للشهداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الأحزان بظلالها الكثيفة على كل مكان في مصر، بعد حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، الجمعة.

وتسابق نجوم الفن في مصر والعالم العربي للتعبير عن حزنهم على ضحايا الحادث الأليم.

كتب النجم عمرو دياب عبر حسابه على موقع فيسبوك: "خالص عزائي لأسر ضحايا قطار سوهاج، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".







وتفاعلت الفنانة اللبنانية إليسا مع الحادث، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "حادثة سوهاج مبكية، ومحزنة، مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف.. كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا".

كما كتب الفنان المصري أشرف عبدالباقي عبر تطبيق أنستقرام قائلا: "خالص العزاء لأهالي ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان.. وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

فيما كتبت الفنانة المصرية روجينا قائلة: "ربنا يرحمهم، ويغفر لهم، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".





ونشر النجم أمير كرارة صورة من موقع الحادث، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص التعازي لضحايا الحادث، ونحتسبهم عند الله من الأبرار، ربنا يصبر أهاليهم، ويقدرهم على الفراق، ويتولاهم جميعا، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه".





وأعربت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها الشديد، وغردت عبر تويتر قائلة: "أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه".

وقام النجم الإماراتي حسين الجسمي بنشر صورة علم مصر عبر حسابه على موقع تويتر وعلق قائلا: "الله يصبركم، ويجبر قلوبكم، أهلنا وأحبابنا في مصر، ويرحم الشهداء".

وعلق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين على الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع أنستقرام قائلًا: "رحمة الله على ضحايا وشهداء حادث قطار سوهاج، يا رب ألهم ذويهم الصبر والسلوان، ونحتسبهم عند الله شهداء، وأتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث الأليم، ويا رب يحفظ بلدنا وأهالينا من أي شر، آمين يا رب العالمين".





ونشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جاء فيه "أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار سوهاج، ربنا يحتسبهم شهداء عنده، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

ووفق آخر إحصائية رسمية، فقد لقي 32 شخصاً مصرعهم وأصيب 165 آخرون جرّاء الحادث، وقالت هيئة السكك الحديدية إنَّ القطارين اصطدما بعد أن استخدم مجهولون مكابح الطوارئ.







