منى السابر توجه رسالة جديدة لابنتها حلا الترك.. فماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة الكويتية منى السابر رسالة جديدة إلى ابنتها البحرينية حلا الترك، معلنة عن مفاجأة تريد أن تفعلها مستقبلاً.

وقالت السابر رداً على أحد متابعيها على "سناب شات" والذي نصحها بمحاولة أخذ ابنتها حلا في صفها: "إنها متى احتاجتها حلا فهي موجودة"، مضيفة: "اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري".

وأعلنت السابر نيتها إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها للشخص المناسب الذي تنجذب له.

وشغلت قضية منى السابر وابنتها حلا الترك الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها.

وكانت قررت محكمة بحرينية سجن منى السابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك مدة سنة مع النفاذ نتيجة التقاضي بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم".

وأكد أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية".