شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: وصلتني رسائل كثيرة من سيدات عايشن نفس أحداث حكاية "حتة مني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن شخصية حياة والتي قدمتها في حكاية حتة مني من مسلسل "زي القمر" هي شخصية مقبلة علي الحياة وتواجه الصعوبات وعندها القدرة علي الوقوف مرة أخري والمواجهة بعد التعرض لصدمات في الحياة ولديها يقين أن بكرة أجمل وهو ما يشبه شخصيتي بشكل كبير أنا أحيانا كثيرة أمر بأوقات صعبة ولكن دوما يكون لدي أمل بأن غدا سيكون أفضل من اليوم وأنه بطبيعة الحال لن يستمر الوضع كما هو بنفس الصعوبات وهذا التفكير مريح جدا بالنسبة لي ويعطيني أمل وإحساس بالأمان والطمأنينة.

وأضافت إلهام شاهين، أن أي امرأة في مرحلة من حياتها ممكن يحصل دمار في علاقتها بزوجها بسبب أنه يحب امرأة أخري أو مشاعره تتغير بعد سنوات طويلة من الزواج أو أن علاقتهما تتحول إلي علاقة عشرة ويشعر تجاهها أنها أم له أو أبنة أو أخت، وهو بالفعل ما يحدث ووصلتني الكثير من الرسائل تؤكد أن قصة حياة في المسلسل تعتبرها الكثيرات قصة حياتهن لما بها من تشابه بين أحداث مررن بها في الحياة.

مسلسل "زى القمر" إنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم في حكايات كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وأولى الحكايات "حتة منى" سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.