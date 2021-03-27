شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يودع بلاتوة مسلسله "نجيب زاهى زركش" نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم يحيى الفخرانى، بلاتوة مسلسله الرمضانى المقبل "نجيب زاهى زركش"، نهاية الأسبوع الجارى حيث يصور فى العديد من الاماكن المتفرقة، ويجخل العمل مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للعرض خلال شهر رمضان، وتسليم الحلقات الأولى أول بأول حسب الإتفاق الذى تم بين الشركة المنتجة ومخرج العمل شادى الفخرانى، ويجسد الفخرانى دورًا مهمًا وجديدًا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل.

يشار إلى أن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح برومو مسلسل "نجيب زاهى زركش"، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، الخميس الماضى وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.