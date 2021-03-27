نسرين طافش تنعى ضحايا عقار جسر السويس وقطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة نسرين طافش، ضحايا عقار جسر السويس، الذي وقع فجر اليوم السبت، وقطاري سوهاج الذي وقع أمس الجمعة.

وكتبت طافش، عبر حسابها على تويتر :"‏رحمة الله على ضحايا حادثة ‎قطار سوهاج وعقار ‎جسر السويس.. وألهم الله ذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين .. اللهم أحفظ مصر وجميع بلادنا العربية" .

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا في الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات الإنقاذ.

فيما أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وتابعت : "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، ما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.