فيديو مسرب على "تيك توك".. أول ظهور لـ رامز جلال من كواليس برنامجه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان رامز جلال، تم التقاطه له خلاله سيره في المملكة العربية السعودية.

الفيديو الذي تم تداوله ظهر خلاله "رامز" رفقة فريق عمل برنامجه الجديد، وقال ناشر الفيديو عبر "تيك توك"، والذي صوره دون علم "رامز"، إن الأخير صبغ شعره باللونين الأصفر والأحمر.

وبسبب أن الفيديو تم التقاطه من مسافة بعيدة؛ فلم يظهر رامز جلال سوى من ظهره، ولم يتسن لـ"الخليج 365" التأكد من صحته.

وصوّر رامز جلال، برنامجه الرمضاني الجديد، بمعاونة عدد من نجوم الفن والكرة، ونقل برنامج "et بالعربي" عن مصدر بأحد الفنادق التي يقيم بها "رامز" في السعودية، إنه يتلافى الظهور العلني حتى لا يتم الكشف عن المقلب، ويأتي ذلك رغم إشارة بعض الأخبار لتواجد رامز في المغرب.

وحول تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد؛ ذكر البرنامج إن تصوير برنامج المقالب الحالي يتم من خلال الاستعانة بعدد من نجوم الفن ولاعبي الكرة، ومنهم أحمد سعد وويزو وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من لاعبي ناديي الأهلي والزمالك.

وكان قد انتشر خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقا دعائيا، نُسب لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2021 على شاشة "MBC مصر".

ويظهر رامز على البوستر فوق ظهر حيوان مفترس، ويطارده مجموعة من مصاصي الدماء، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيحمل اسم "رامز مريض نفسي"، وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر".

ومن المقرر أن يتم كشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، في مؤتمر صحفي ككل عام، بالإضافة إلى خطة مجموعة "MBC" في شهر رمضان 2021.

https://www.tiktok.com/@mwnawatamal/video/6942901443170979073?sender_device=pc&sender_web_id=6944129988997039617&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0