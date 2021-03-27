"خالص تعازينا لأهلنا في الصعيد".. أمير كرارة ينعى ضحايا قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى النجم أمير كرارة ضحايا حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي أدى إلى سقوط إصابات ووفيات.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع تويتر: "رحم الله أموات حادث القطارين ونسأله الشفاء العاجل للمصابين وخروج المحتجزين بسلام، خالص تعازينا لأهلنا في الصعيد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا عاجلا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

تابعت: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.