شاهد.. بيكيه على مأدبة عشاء في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

تداول مقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو جالسا على الأرض خلال تناوله الطعام، الذي عبر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلا “إنه رائع”.

ووفقا لأحد المغردين، فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليق نُسب إلى الأخير، يقول “تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك”.

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح بصناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفا قاتلا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.