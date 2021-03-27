فن ومشاهير

شاهد.. بيكيه على مأدبة عشاء في الإمارات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

جيرارد بيكيه

تداول مقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنجم نادي الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو جالسا على الأرض خلال تناوله الطعام، الذي عبر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلا “إنه رائع”.

ووفقا لأحد المغردين، فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليق نُسب إلى الأخير، يقول “تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصا فيما يتعلق بعالم . بالتوفيق لك في كل مساعيك”.

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح بصناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفا قاتلا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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