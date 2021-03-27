بعد كريسي تيغن.. هنري يحذف حساباته من مواقع التواصل بسبب العنصرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قرر مهاجم المنتخب الفرنسي السابق، تييري هنري،إغلاق حساباته جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كخطوة لمطالبة هذه المنصات بالمزيد للتصدي للعنصرية والمضايقات.

وبات النجم الفرنسي أحدث المشاهير الذين يقاطعون وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بسبب سوء المعاملة.

وفي بيان شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 14.8 مليون متابع على تويتر وفيسبوك وإينستغرام، قال لاعب أرسنال السابق إنه سيبعد نفسه عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم السبت.

وكتب تييري أن “الحجم الهائل للعنصرية والبلطجة وما ينتج عن ذلك من تعذيب عقلي لا يمكن تجاهله”، ودعا إلى المزيد من “المساءلة” على الإنترنت.

وأضاف “من السهل جدا إنشاء حساب واستخدامه للتسلط والمضايقة دون عواقب والبقاء مجهولا”.

وأعلن أنه سيعطل جميع حساباته على جميع المنصات إلى أن يتغير ذلك، آملا أن يحدث ذلك قريبا.

ويأتي قرار النجم الفرنسي أيام فقط بعد قرار مماثل من الكاتبة وعارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغن، بمغادرة تويتر بعد أن واجهت إساءة المعاملة.

وقالت تويتر في بيان الأسبوع الماضي إنه “لا يوجد مجال للإساءة العنصرية” على منصتها وأنها تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد إساءة معاملة لاعبي كرة القدم.