شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تعيش انتعاشة فنية هذا العام بعد غياب 4 سنوات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة ليلى علوى الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى وانتعاشة فنية هذا العام، بعد غياب استمر لـ 4 سنوات وهى بعيدة عن الدراما التليفزيونية والسينما، حيث كانت أخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "هى ودافنشى"، مع النجم خالد الصاوى، والذى عرض في شهر رمضان 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وتعود ليلى بقوة هذا العام إلى جمهورها بحكاية "ست الهوانم"، من مسلسل "زى القمر"، الذى تدور أحداثها في 5 حلقات فقط، وهى من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى وسلميديا، ومقرر عرضه قريباً على قناة cbc.

"ست الهوانم" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "زى القمر"، وتدور أحداث الحكاية في 5 حلقات فقط، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، حيث يتضمن المسلسل حكايتين آخرتين الأولى بعنوان "حتة منى"، بطولة إلهام شاهين وإخراج حسام على، والثانية بعنوان "مش هنفرح بيكى"، بطولة جومانا مراد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعود ليل علوى للسينما أيضاً من جديد هذا العام من خلال فيلمها "ماما حامل"، حيث قدمت آخر أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن"، مع المخرج يسرى نصر الله، والذى تم عرضه عام 2016، حيث قاربت ليلى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى تنتظر ليلى علوى، عرض فيلمها "التاريخ السرى لكوثر" الذى انتهت منذ فترة من تصويره الفترة الماضية، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.