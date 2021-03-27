"كيانو ريفز" يتعاقد مع نتفليكس لبطولة فيلم مقتبس عن الكتاب المصوّر Brzrkr

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"الخليج 365" من بيروت: حصلت Netflix على حقوق عرض الكتاب المصوّر BRZRKR لصالح دار نشر BOOM! Studios، وستعمل على اقتباس سيناريو القصَّة أولًا في فيلم روائي طويل، يتبعه مسلسل رسوم متحركة مشتقٍّ عنه أيضًا.

BRZRKR من تأليف "كيانو ريف" الذي شارك مهامّ الكتابة مع "مات كينت"، مؤلّف أفضل الكتب مبيعًا حسب تصنيف "نيويورك تايمز"، ورسوم الفنّان "رون غارني" الشهير بعمله في Marvel، وتلوين "بيل كرابتري"، ورسائل "كليم روبينز"، وتصميم الشخصيات والأغلفة "رافاييل غرامبا"

ويُعتبر BRZRKR وليد فكرة أصلية، عمِل "ريفز" على تطويرها لعدّة سنوات. ويحكي قصَّة ملحمية وحشيّة تدور حول معركة محارب خالد خلال ثمانين ألف عام عبر العصور. الرجل الذي يُعرف باسم "بي" فحسب، نصفه بشري ونصفه إله، وهو ملعون ومُجبَر على عيش حياة عنيفة، حتى على حساب سلامته العقلية. ولكن بعد أن يجوب الأرض لعدّة قرون، يجد "بي" أخيرًا ملجأً له حين يبدأ العمل لصالح حكومة الولايات المتحدة للقتال في المعارك الوحشيّة والخطيرة جدًا على أي شخص آخر. وفي المقابل، سيُمنَح "بي" الأمنية التي لطالما تمناها، وهي معرفة حقيقة وجوده الدمويّ والأبدي، وكيفية وضع حدٍّ لذلك.

سيوسّع مسلسل الرسوم المتحركة عالم BRZRKR من خلال استكشاف عناصر مختلفة من القصّة، وسيُعيد "ريفز" تمثيل دوره وسيؤدّي صوت شخصيته في المسلسل.

تتكوَّن هذه السلسلة المحدودة من اثني عشر إصدارًا نشرته شركة Boom! Studios، حيث صدر الجزء الأول منها في 3 مارس 2021.

تمّ بيع أكثر من ستمائة وخمس عشرة ألف نسخة من الإصدار الأول الافتتاحي، ممّا يجعله الإصدار الأعلى مبيعًا منذ ثلاثين عامًا تقريبًا.

عقدت شركة BOOM! Studios صفقة مع Netflix تمنحها حقَّ أولوية النظرة الأولى لتقديم أعمال الحركة الحيَّة والمسلسلات التلفزيونية بتقنية الرسوم المتحركة