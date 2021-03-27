شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يقدم أغانى جديدة فى "نسل الأغراب" بعد نجاحه فى "البرنس ولؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المطرب هيثم نبيل، نجاحاته بعد مشاركته فى مسلسلى "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، ويقوم حاليا بعمل أغاني جديدة فى مسلسل "نسل الأغراب"، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويقدم فى العمل العديد من الأغاني من كلماته والحانه، وثلاث أغاني أخرى من كلمات كريم سامي وسارة سعيد، والأغاني من توزيع محمد العشي.

على جانب أخر، أعرب هيثم نبيل مؤخراً عن سعادته بتخطى أغانى مسلسل "لؤلؤ"، للفنانة مى عمر، بأكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة لأغانى داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحد كبير.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.