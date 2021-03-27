ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حبيبي وكل اللي ليّا.. بحبك يا حب العمر كله.. ربنا يحميك".

ومن جانب آخر؛ تخوض ريهام حجاج سباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

وطرحت مؤخرا شركة "تي ڤيجن" المنتجة لمسلسل "وكل ما نفترق"، البوستر والإعلان الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.