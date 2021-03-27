"عشت في سلام وهدوء".. منة فضالي تنعي المخرج هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة منة فضالي، المخرج هاني إسماعيل الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ونشرت منة، صورة تجمعها بـ"إسماعيل"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. أستاذي العزيز مع السلامة.. عشت في سلام واحترام وهدوء ورحلت مثل ما عشت.. في الجنة يا أستاذ.. المخرج المحترم هاني إسماعيل في ذمة الله".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.