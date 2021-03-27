شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم شخصية سمية الخشاب فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة سمية الخشاب فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، وتدعى "ست حلاوتهم"، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى ديكور خاص بها بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينها وبين بطل العمل.

وقالت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية بتليفزيون الخليج 365: "سعيدة بمشاركتي في مسلسل موسى ودعواتكم نعمل حاجة تسعدكم "، وتابعت: "شخصيتي حلاوتهم مختلفة تمامًا شكلًا وموضوعًا عن أعمالي وأدواري السابقة، والشخصية حلوة أوى ومتحمسة لها جدًا".

وعن المعاكسات بينها وبين محمد رمضان على السوشيال ميديا، قالت: "معاكسات رمضان على السوشيال ميديا مغازلات فى سياق الدراما، وهو في المسلسل قالي ياملبن، فاتخضيت وقلت له بالراحه على الملبن، وكان ماسكني من دراعي والإيفيه كان بيحكم".

وأضافت: "رمضان مؤدب ومحترم جدًا في الشعمل ولطيف ومظلوم في بعض الأحيان من تعليقات الناس وبطلع عليه شائعات إنه متكبر".