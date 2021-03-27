شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتعاون مع أكرم عادل في أغنية جديدة برمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب دياب مع أكرم عادل في أغنية جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل من ألحانة وتوزيعة، وهي من كلمات محمد البوغة، وقال موزع الأغنية أكرم عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل دياب، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها.

وفى سياق أخرى يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، وفردوس عبد الحميد وادوارد وأحمد مالك وأحمد داش، وريم سامى، ومحمد جمعة، وعماد زيادة، وليال عبد الخالق ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

من ناحية أخرى طرح دياب مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات.