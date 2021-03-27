شكرا لقرائتكم خبر عن كونور ابن توم كروز ونيكول كيدمان يبدأ مشروع "غير متوقع".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن نجمى هوليوود توم كروز ونيكول كيدمان كانوا من أهم و أشهر الـ " COUPLES فى العالم حيث كانت ترصد وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم أدق تفاصيل حياتهما، لكن فى الحقيقة أن " كونور كروز " ابن نيكول و كروز هو فى الحقيقة غير مألوف بالنسبة لعشاق ومحبى النجمين حيث يظهر " نادرا".

وتصدر كونور كروز لأول مرة العديد من وسائل الإعلام العالمية وذلك بعد أن أعلن إطلاق مشروعه الجديد كمدون للطعام " food blogger" وهو ما أكده موقع " ديلى ميل " .

وأعلن كونور كروز البالغ من العمر ( 26 عام ) من خلال موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Instagram " ليعلن أنه بصدد أطلاق حساب آخر على منصة التواصل الاجتماعى مخصص للطعام و تحديدا " المشويات".



كونور كروز

وأشار التقرير، إلى أن كونور كروز الذى ظهر بإحدى الصور و هو يطهى تعاون فى مشروعه الجديد مع أفضل صديق له كيم جويس.

يذكر أن نيكول كيدمان وتوم كروز تزوجا عام 1990 بعد قصة حب قوية كانت دائما محط اهتمام من قبل محبى وعشاقى النجمين إضافة إلى وسائل الإعلام الفنية، وقد استمر زواج النجمين حتى عام 2001 حيث تم الطلاق وهو الخبر الذى صدم الملايين حول العالم.