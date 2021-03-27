شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أتحيز للمرأة وقضاياها وقدمت رسالة تفاؤل في مسلسل "زي القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ ”الخليج 365”، إن نوعية حكاية حتة مني من مسلسل "زي القمر" هي النوعية التي تبحث عنها، مضيفة، "أردت أن أقدم شئ يكون له تأثير لدي الناس ويغير منهم في شئ ويكون ليه رسالة حقيقية وقضية أدافع عنها وأنا عموما قضيتي هي الإنسان أنا متحيزة للمرأة لكوني امرأة لكني متحيزة بالأساس للإنسان وأريد أن تصل رسائل العمل لكل للناس، وأقدم لهم رسالة تفاؤل للجميع".

واستكملت إلهام شاهين، "لا يوجد مرض ليس له علاج وأقدم رسالة هامة للرجال ممن لا يعرفون قيمة المرأة التي تعيش معهم إلا عندما يشعرون بأنهم علي وشك فقدانها سواء عن طريق الانفصال والطلاق أن إصابتها بمرض خطير، وقتها فقط يحصل تغير كبير لدي الرجل ويبدأ يعيد حساباته والأمر لا يقتصر علي الرجال فقط الإنسان عموما لا يعرف قيمة الصحة والسلامة إلا عندما يمرض ولا نشعر بقيمة من نحب ومن حولنا إلا عندما نفقدهم، ولا نعرف قيمة الحرية إلا بعد أن تسلب منا لذلك يقوم مسلسل زي القمر بتوجيه كل تلك الرسائل للرجل والمرأة للتوعية".

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.