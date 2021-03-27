"لهجة الجهلاء".. هكذا علق محمد منير على انتقاد مشاركة هند صبري بنقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب النجم محمد منير، عن رفضه انتقاد البعض لمشاركة الفنانة التونسية هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وكتب منير، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرفض بكل الأشكال هذه اللهجة التي تعامل بها بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية هند صبرى، والتي أعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية".

أضاف: "كفانا جهل وكراهية وعنصرية، ولنتذكر كيف يعامل التونسيين أشقائهم فناني مصر في تونس الشقيقة".

ومن جانبها؛ علّقت هند صبري على تدوينة "منير" قائلة: "الملك ملك".

وكانت هند صبري أعلنت عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، ما دفع البعض لانتقاد الخطوة بداعي أنها تونسية الجنسية وفنانات مصر أحق.