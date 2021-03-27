"الحياة ضبابية".. هنا الزاهد تكشف تفاصيل حالتها بعد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعاني الفنانة هنا الزاهد، منذ منتصف مارس الجاري، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

"هنا" التي تخضع حاليا للعزل المنزلي؛ نشرت صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مساء الجمعة، علّقت عليها بالقول: "الحياة ضبابية نوعا ما الآن.. كوفيد 19".

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت يوم 17 مارس الجاري، عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

ومن جانب آخر يعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر قناة dmc.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغني، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.