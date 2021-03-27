أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا بساحة مركز المنارة، مساء الجمعة، بحضور كامل العدد رغم برودة الجو ووسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصعدت أنغام علي خشبة المسرح في التاسعة مساءً بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرتدية سواريه أسود أنيق، ومرددة لأغنية "كل ما نقرب لبعض" وسط تصفيق الحضور وهتافات الإعجاب.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "نورتوني ووحشتوني"، قبل أن تُكمل وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا"، "هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكت ليه"، "عرفها بيا"، "بعتلي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حتة منك"، واختتمت بـ"سيدي وصالك".

الحفل أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى ٣ أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل القادم، بمشاركة النجم رامي جمال.