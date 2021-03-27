ليلة شتوية مميزة لـ أنغام على مسرح المنارة

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت الفنانة أنغام لجمهورها، أمسية غنائية مميزة في حفلها على مسرح المنارة المفتوح بالتجمع الخامس، في أولى ليالي الربيع في القاهرة.

شهد الحفل الذي حمل شعار كامل العدد تقديم أنغام مجموعة من أغنياتها المفضلة لدى جمهورها، حيث افتتحت وصلتها التي استمرت لساعتين تقريباً، بأغنية "عمري معاك"، إضافة إلى "بقول نسياك، مهزومة، بعتلي نظرة، اكتبلك تعهد، حبايبنا، هو نفس الشوق، هتمناله الخير، طول ماانت بعيد".

ولم تتمالك أنغام دموعها في أغنية "طول ماانت

بعيد"، خاصة عند مقطع "لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك كان نفسي في اوقات ضعفي اتكلم واحكي معاك ازاي انا قلبي في بعدك دايما حاسس بيك" وسط تصفيق وصيحات الجمهور لتقويتها على استكمال الأغنية.

اقرأ أيضاً..أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع

وقدمت أنغام للمرة الأولى أحدث اغنياتها "على نفس الشوق"، وسط انصات جيد من جمهور

الحفل، وذلك بعد طرحها خلال مطلع الشهر الجاري، وحققت أكثر من مليون و 600 ألف مشاهدة.

وختمت أنغام حفلها بأغنية "ياريتك فاهمني"، وحرصت على توجيه الشكر للجمهور على الحضور خاصة مع برودة الطقس.

جاء الحفل وسط تنظيم مناسب لعدد الحضور خاصة وسط ظروف كورونا الاستنائية وتطبيق الإجراءات الوقائية مع توفير وسائل التعقيم في عدد من الأماكن داخل مسرح الحفل، إضافة إلى التأكيد على ارتداء الكمامة.

tags موضوعات ذات صلة

وسط إجراءات وقائية مشددة.. بدء توافد الحضور على حفل أنغام بالمنارة

أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع

أنغام تبكي آثناء حفلها بالمنارة