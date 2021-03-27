الجدّة المتسلّطة تستريح.. رحيل الممثّلة الأميركيّة جيسيكا والتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توفيت الممثلة الأميركية جيسيكا والتر، التي اشتهرت بدور الجدّة المتسلّطة في مسلسل “أريستد ديفيلوبمنت” (Arrested Development)، عن عمر يناهز الثمانين عاماً، حسبما أعلن وكيلها لوكالة “فرانس برس”.

ظهرت الممثلة في عشرات المسلسلات والأفلام، أبرزها “غران بري” عام 1966، ثم “بلاي ميستي فور مي” لكلينت إيستوود، قبل أن تؤدي دور الجدة لوسيل بلوث في فيلم “أريستد ديفيلوبمنت”.

وقالت ابنتها بروك بومان في بيان: “بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة”.

وأضافت أن الممثلة التي امتدت مسيرتها أكثر من 60 عاماً، “كان يفرحها إسعاد الآخرين عبر سرد القصص، سواء على الشاشة أو خارجها”، مستذكرة “روحها ورقيها وحبها للحياة عموماً”.

لقي مسلسل “أريستد ديفيلوبمنت” استحسان النقاد. ويتناول النكسات التي تعرضت لها عائلة ثرية ساءت حياتها بعد توقيف ربّ الأسرة بتهمة اختلاس الأموال. وحصل المسلسل على عدد من الجوائز قبل أن تلغيه استوديوهات “فوكس” عام 2006. ونزولاً عند مطالبات متابعيه، اشترت “نتفليكس” حقوقه وعرضت موسمين جديدين منه كانا أقل نجاحاً، لكنه لا يزال يعتبر من أبرز المسلسلات تأثيراً في جيله.