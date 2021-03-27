إيما ستون تضع مولودها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رحّبت إيما ستون (32 عاماً) بطفلها الأول مع زوجها الممثل الكوميدي ديف مكاري. وأكدت مصادر لموقع “TMZ” الأميركي الخبر السار صباح الجمعة مضيفين أن الممثلة البالغة وضعت طفلها يوم السبت الماضي في لوس أنجلس.

ولم يؤكد الثنائي بعد اسم أو جنس مولودهما الأول، لكنهما من دون شك في غاية السعادة.

وتم تأكيد حمل إيما في كانون الثاني (يناير) عندما قال أحد المصادر لموقع “إي نيوز” الأميركي أنّ “إيما حامل وتحب الحياة الزوجية كثيراً”!

وتم تصوير النجمة أثناء نزهة مع صديقتها في 30 كانون الأول (ديسمبر)، حيث ظهرت بطنها المنتفخة على الرغم من أنها لم تعلق على الموضوع في ذلك الوقت.

وجاءت الصور بعد أن تم الكشف في الشهر عينه عن انسحابها من فيلم جديد يضم النجم براد بيت.