غادة عادل تخوض تجربة تقديم البرامج في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ المنتج المصري طارق فهمي تصوير أحد برامج المقالب الجديدة المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن قدم العام الماضي “خلي بالك من فيفي” الذي قدمته الفنانة فيفي عبده.

وأفادت بعض المصادر أن البرنامج سيتم تصويره بأكثر من موقع خارجي في العديد من المناطق داخل مدينة القاهرة، ويقدمه ثلاثة فنانين هم مصطفى قمر وحميد الشاعري وغادة عادل، على أن يقدم كل منهم 10 حلقات.

يذكر أن مصطفى قمر انتهى من تصوير حلقات البرنامج داخل جراج “دريم لاند” في مدينة أكتوبر، ويتبقى تصوير حلقات غادة عادل وحميد الشاعري.

على صعيد آخر، يواصل مصطفى قمر تصوير أحدث أعماله الدرامية “فارس بلا جواز” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج معتز حسام.

وتغيب غادة عادل عن الدراما الرمضانية هذا الموسم، بينما تشارك في فيلم “أهل الكهف” المقرر بدء تصويره قريباً.