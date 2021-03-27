محمد منير بعد أزمة “الملك مات”: أسيء فهمي و”مش زعلان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حدث النجم المصري محمد منير جدلاً واسعاً على مدار اليومين الماضيين بسبب تصريح حول انتمائه الكروي الحالي، حيث عُرف عنه تشجيعه لنادي الزمالك قطب الكرة المصرية والمنافس اللدود للنادي الأهلي.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد منير في تصريح خاص لـ”زهرة الخليج” إن تصريح الفنان أسيء فهمه، وذلك تعقيباً على رد فعل نادي الزمالك بعدما نشر حسابه الرسمي صورة للعبة الشطرنج، وتشير إلى موت الملك وهو اللقب الذي يتمتع به محمد منير من جانب جمهوره.

وأشار المصدر إلى أن محمد منير التمس العذر لجماهير الزمالك الذين هاجموه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنهم يحبون فريقهم ويرون “منير” رمزاً لمشجعي النادي لكنهم أخذوا كلامه بطريقة خاطئة وفهموا أنه أصبح غير مشجع لنادي الزمالك.

وتابع أن محمد منير لم يصبح من مشجعي النادي الأهلي منافس الزمالك كما تردد، ولكنه أكد محبته للاعبي الفريق الأحمر بسبب طريقة اللعب الجيدة، مبيناً أنه قال نصاً: “كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعبي الأهلي”.

وشدد المصدر على أن محمد منير يشجع حالياً “اللعبة الحلوة”، وهذا لا يعني تشجيعه النادي الأهلي وتركه نادي الزمالك، مردفاً أنه أراد توصيل رسالة للاعبي الزمالك أنه مع استمرار النتائج غير الجيدة والأداء المتذبذب سيفقدون جماهيرهم، وهذا من باب الحرص على النادي فقط.

وكان محمد منير قد أثار جدلاً واسعاً بعدما صرح في مقابلة مع برنامج “صاحبة السعادة”، بأنه لم يعد حالياً مشجعاً لنادي الزمالك.