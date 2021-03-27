شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة هدى تسجل أغنية جديدة بعنوان "كسر عين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة الشعبية هدى، لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "كسر عين"، من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي إسلام شيتوس، ومن المقرر أن يتم تسجلها الأسبوع المقبلة.

وسجلت هدى أغنيتن مؤخراً هما "قمر القمرات"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلى، والموزع الموسيقي زووم، والثانية "لوحدى"، من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون، على أن تطرحهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال هدى أغنية جديدة تحمل اسم "طقى موتى" جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل يجمع بينهما، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".